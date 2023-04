Harzbasierter 3D-Druck 3D Systems stellt neuen 3D-Drucker und Materialien für die Zahntechnik vor

3D Systems führt mit Next Dent LCD1 einen neuen 3D-Drucker und zwei neue Materialien für digitale Zahnheilkunde ein. Sie sollen die Einführung der additiven Fertigung beschleunigen.

„NextDent Cast“ ist ein rückstandsfreies, leicht ausbrennbares 3D-Druckmaterial, das für eine Vielzahl von Guss-Anwendungen geeignet ist, darunter Teilprothesen, Kronen und Brücken. (Bild: 3D Systems)

Nach der 3D-Druck-Plattform Next Dent 5100 hat 3D Systems jetzt den Dental-3D-Drucker Next Dent LCD1 vorgestellt. Wie das Unternehmen mitteilt, ist er kleiner, soll einfach zu bedienen sein und qualitativ hochwertige Ergebnisse liefern. Seine kompakte Grundfläche in Kombination mit der einfachen Bedienung über den Touchscreen mache diesen Drucker für den Einsatz in kleinen Praxisumgebungen mit geringeren Produktionsvolumen interessant. Der Next Dent LCD1 nutzt die LCD-Technologie und verfügt über eine automatische Kalibrierung, sodass Teile mit einer sehr glatten Oberfläche entstehen – und das dreimal schneller als mit Stereolithografie-Druckern (SLA). Bei Kombination mit den Harzen des Unternehmens und dem neuen Next Dent Wash & Cure für die Nachbearbeitung sollen Zahnärzte von einem besonders benutzerfreundlichen Arbeitsablauf profitieren.

Darüber hinaus führt 3D Systems zwei neue Werkstoffe mit verbesserten mechanischen Eigenschaften für den Dentalbereich ein. Next Dent Base ist für den Druck aller Arten von herausnehmbaren Prothesenbasen geeignet. Laut 3D Systems handelt es sich um die dritte Generation des Prothesenbasismaterials. Entwickelt wurde er unter Berücksichtigung des Feedbacks zur vorherigen Generation im Hinblick auf eine hohe Bruchfestigkeit und robuste Druckfähigkeit. Next Dent Base wird in vier Farben erhältlich sein, um für die Patienten ästhetisch ansprechende Ergebnisse zu gewährleisten. Next Dent Cast ist ein rückstandsfreies, leicht ausbrennbares 3D-Druckmaterial, das für eine Vielzahl von Guss-Anwendungen geeignet ist, darunter Teilprothesen, Kronen und Brücken.

