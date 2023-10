Wachs-3D-Druck 3D Systems kündigt neuen 3D-Drucker für die Schmuckindustrie an

3D Systems führt mit dem 3D-Drucker MJP 300W und dem 3D-Druck-Material Visi-Jet Wax Jewel Ruby zwei Neuerungen für die Schmuckherstellung ein. Die mit ihnen gefertigten Gussmodelle sollen zu einer verbesserten Produktivität und Oberflächengüte der Schmuckstücke führen.

Das auf dem 3D-Drucker MJP 300W verarbeite Material Visi-Jet Wax Jewel Ruby bietet für Gussmodelle die optimale Kombination aus Materialflexibilität und Dimensionsstabilität bei hohen Temperaturen oder in feuchten Umgebungen. Es bietet auch verbesserte Möglichkeiten für die Voreinstellung von Steinen. (Bild: 3D Systems)

Der neue Wachs-3D-Drucker MJP 300W hat zwei Druckmodi: QHD und UHD. Wie 3D Systems mitteilt, ermöglicht der QHD-Modus im Vergleich zum Wachs-3D-Drucker der Vorgängergeneration eine um mehr als 50 Prozent verbesserte Auflösung in allen Achsen und eine Schichtstärke von 9,5 Mikrometer. Dadurch werde eine hochwertige Oberflächengüte erzielt, wodurch Entwürfe einen geringeren Nachbearbeitungsaufwand erfordern. QHD ermöglicht auch das Drucken komplexerer Design, bei denen das Polieren nicht praktikabel oder unmöglich ist, heißt es. Der UHD-Modus ermöglicht laut 3D Systems eine doppelt so hohe Druckgeschwindigkeit wie XHD auf dem ProJet MJP 2500W Plus, der Anfang des Jahres eingeführt wurde. UHD biete einen deutlich höheren Durchsatz und reduziere den Aufwand für die Endbearbeitung und das Polieren.

Der Werkstoff VisiJet Wax Jewel Ruby ergänzt das bereits verfügbare Portfolio an Wachsmaterialien von 3D Systems (Visi-Jet Wax Jewel Red und Visi-Jet M2 Cast) – die ebenfalls mit dem MJP 300W verarbeitet werden können. Visi-Jet Wax Jewel Ruby liefert nach Angaben von 3D Systems haltbare Gussmodelle für die Fertigung makelloser Schmuckstücke. Modelle aus Visi-Jet Wax Jewel Ruby sollen im Vergleich zum kürzlich eingeführten Visi-Jet Wax Jewel Red eine höhere thermische Stabilität aufweisen. Aufgrund dieser Eigenschaft brechen die Modelle nicht bei normaler Handhabung und behalten ihre Dimensionsstabilität während des Versands.Dieses neueste Material ermögliche auch das Voreinsetzen von Steinen, um die Herstellung des finalen Schmuckstücks zu beschleunigen.

