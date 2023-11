3D-Druck Materialien 3D Systems bringt Hochtemperatur-Harz und Nioblegierung auf den Markt

Auf der Formnext 2023 hat 3D Systems zwei neue Materialien für die additive Fertigung präsentiert: Das Stereolithographie-Harz Accura AMX High Temp 300C kann Temperaturen bis 300 Grad Celsius standhalten. Das Nioblegierungs-Pulver C-103 für das Laserschmelzen ist feuerfest und für Betriebstemperaturen bis 1400 Grad Celsius geeignet.

Zu den neu vorgestellten 3D-Druck-Materialien gehört Accura AMX High Temp 300C. Dieses ungefüllte Ultrahochtemperatur-SLA-Harz erfordert keine thermische Nachhärtung und wurde speziell für Anwendungen mit einer Wärmeformbeständigkeitstemperatur (HDT) von bis zu 300 Grad Celsius entwickelt . (Bild: Stratasys)

Mit der Einführung von Accura AMX High Temp 300C liefert 3D Systems für das Sterelithographie-Verfahren ein ungefülltes Kunststoffmaterial mit einer Wärmeformbeständigkeitstemperatur (HDT) von 300 Grad Celsius. Das ist laut 3D Systems fast die Doppelte HDT der derzeit verfügbaren ungefüllten Materialien am Markt. Die neue Zusammensetzung des Harzes erfordere keine thermische Nachhärtung und ermögliche so einen effizienteren Arbeitsablauf und eine schnellere Teilefertigung. Aufgrund dieser Eigenschaften soll sich das neue Stereolithographie-Material ideal für Hochtemperatur-Komponententests, Motorgehäuse und Statoren eignen.

Die Nioblegierung C-103 kann mit der Direct Metal Printing (DMP)-Vakuumtechnologie von 3D Systems verarbeitet werden. Nach Angaben von 3D Systems ist das Metallpulver als feuerfestes Material eingestuft und gegen Zersetzung durch Hitze, Druck oder chemische Belastungen beständig. Daher behält das Material auch bei hohen Temperaturen seine Festigkeit und Form, heißt es. C-103 hat eine hohe Betriebstemperatur von 1200 bis zu 1400 Grad Celsius und ist in der Lage, bei diesen Temperaturen hohen Belastungen standzuhalten. Aufgrund seiner niedrigen Übergangstemperatur von duktil zu spröde soll die Nioblegierung eine hervorragende Beständigkeit gegenüber hochfrequenten Vibrationen aufweisen. Wie 3D Systems mitteilt, machen diese Eigenschaften C-103 ideal für die Verwendung in Raketen-, Hyperschall- und Strahlantrieben, einschließlich Raumfahrzeugen, Satelliten und Trägerraketen in der Luftfahrt-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie.

