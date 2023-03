3D-Drucksysteme 3D-Drucksysteme für die Formel 1

Um ihre Geschwindigkeit auf der Strecke zu erhöhen hat das BWT Alpine F1 Team, 3D-Systems zufolge, vier SLA 750 3D-Drucksysteme gekauft. Ziel seien Produktivitätssteigerungen, die durch kürzere Bauzeiten ermöglicht würden.

Vier neue 3D-Drucker kaufte das BWT Alpine F1 Team für eine Optimierung der Windkanalmodelle. (Bild: 3D Systems)

Durch Modelle, die für Windkanaltests produziert werden, will das Formel-1-Team seine Vorbereitungszeit reduzieren und die Leistung langfristig verbessern. Laut 3D-Systems liegen die Stärken der produzierten Teile in der Seitenwand- und Oberflächenqualität und in ihrer geometrischen Genauigkeit, was dazu führe, dass weniger Zeit für die Nachbearbeitung und das Finish benötigt werde. Als Teil einer kompletten additiven Fertigungslösung von 3D Systems - bestehend aus Accura Composite PIV, dem SLA 750, 3D Sprint und Anwendungsdienstleistungen - konnte das BWT Alpine F1 Team, dem Anbieter zufolge, seine Windkanalinvestitionen maximieren und sein Verständnis der Luftströmung über dem Auto verbessern.

Ben Mallock, stellvertretender Leiter der Aerodynamik des BWT Alpine F1 Teams erklärt: „[wir haben] weitere SLA 750-Systeme gekauft, so dass wir jetzt insgesamt vier haben. Wir freuen uns über die positiven Auswirkungen auf unsere Windkanaltests und darüber, dass wir unsere Innovationen schneller auf die Strecke bringen können. Mit der Unterstützung der SLA- und SLS-Lösungen von 3D Systems sind wir in der Lage, 25.000 additiv gefertigte Teile pro Jahr zu produzieren. Dies ist ein echter Beweis für die Produktivität, die diese Technologien ermöglichen."

Der SLA 750 Drucker enthält 3D Sprint, eine All-in-One-Software zum Drucken von 3D-CAD-Daten. Dadurch habe der Drucker die Werkzeuge, die erforderlich sind, um schnell vom Entwurf zu CAD-getreuen gedruckten Teilen zu gelangen, ohne auf mehrere Softwarepakete angewiesen zu sein.

"Als Unternehmen ist 3D Systems seit langem stolz darauf, Lösungen zu entwickeln, die sich auf die Anwendungsprobleme unserer Kunden konzentrieren", sagte John Murray, VP, Global ISG Segment & Business Development, 3D Systems. "Es ist unglaublich lohnend zu sehen, wie unsere neueste Innovation in der SLA-Technologie mit einem Material kombiniert wird, das wir gemeinsam mit dem BWT Alpine F1 Team entwickelt haben, um Design-Iterationen und Innovationen für Windkanal-Tests zu beschleunigen.“

