3D-Druck 3D-Drucker soll neue Anwendungen für die additive Fertigung eröffnen

Laut Pressemitteilung von 3D Systems hat der Auftragsfertiger von medizinischen Geräten, Rms Company, den DMP Flex 350 Dual in seinen Produktionsworkflow aufgenommen. Mit dieser Anschaffung kann die Art der produzierten Implantate erweitert und der Durchsatz beschleunigt werden.

Einer der größten US-amerikanischen Hersteller medizinischer Geräte erweitert seine Flotte von mehr als 30 3D Systems-Druckern um den DMP Flex 350 Dual. (Bild: 3D Systems Solutions)

Gemeinsam mit 3D Systems hat Rms sein Portfolio an Metalldirektdruckern innerhalb von vier Jahren von einer auf mehr als 30 Maschinen erweitert. So will das Unternehmen den sich verändernden Anforderungen an die Branche gerecht werden und seinen Ruf für die additive Fertigung von Titanimplantaten festigen. Zudem kann Rms mit dem DMP Flex 350 Dual, der eine Produktivitätsstegerung von bis zu 50% ermöglicht, den Durchsatz für kleinere Implantate, einschließlich solcher für Wirbelsäulenanwendungen ermöglichen. Das wird, laut Unternehmen, neue Möglichkeiten bei der Herstellung großer Gelenk- und Extremitätenimplantaten eröffnen und Flexibiltät für bestehende Projekte bieten.

"Die Effizienzsteigerung, die wir durch das DMP Flex 350 Dual System erzielen, eröffnet neue Möglichkeiten für größere und höhere Teile, die mit einem einzelnen Lasersystem eine wirtschaftliche Herausforderung darstellten", so Ryan Kircher, Senior Additive Manufacturing Engineer bei Rms Company. "Ein weiterer wichtiger Grund, warum sich rms Company für die Investition in eine DMP Flex 350 Dual entschieden hat, ist, dass sie so konstruiert ist, dass wir die präzisen Produkte herstellen können, die wir von unserer derzeitigen Installation von DMP-Systemen erwarten, ohne die Bearbeitungsparameter zu ändern, die wir bei der Entwicklung unserer AM-Fähigkeiten validiert haben. Dadurch können wir nicht nur neue Produkte erforschen, sondern auch die Produktionszeiten und -kosten für die Produkte, die wir bereits heute herstellen, reduzieren."

Der DMP Flex 350 Dual ist die jüngste Ergänzung des Direct Metal Printing (DMP)-Portfolios von 3D Systems. Die Konfiguration hat austauschbare Baumodule und einen zentralen Server zur Verwaltung von Druckaufträgen, Materialien und Einstellungen. Zudem ist der Argon-Gasverbrauch geringer und eine Vakuumkammer bietet Sauerstoffreinheit. §D Systems freut sich auf die Zusammenarbeit und das Wachstum von Rms: "Unsere Zusammenarbeit mit Rms erstreckt sich über mehrere Jahre, und während dieser Zeit ist Rms in einem Tempo und Umfang gewachsen, der wirklich beeindruckend ist", sagte Menno Ellis, Executive Vice President, Healthcare Solutions, 3D Systems. "Sie haben nicht nur Lösungen für die Medizintechnikbranche geliefert, sondern auch ihr internes additives Wissen erweitert und dazu beigetragen, die Branche zu einer reiferen und robusteren Position zu führen. Heute erweitert Rms seine Fähigkeiten und Kapazitäten mit der DMP Flex 350 Dual. Ich freue mich darauf, zu sehen, wie dies die Bandbreite der Anwendungen, die sie ihren Kunden anbieten können, erweitern wird.“

