Veranstaltungen zum Thema 3D-Druck Fünf Tipps zu AM-Weiterbildungen im Juli

Wir weisen monatlich auf interessante Seminare, Webinare, Tagungen und Messen zum Thema additive Fertigung (AM) und 3D-Druck hin. Heute stellen wir unter anderem ein Seminar zum 3D-Druck in der Instandhaltung, ein AM-Forum und einen Kurs zum zertifizierten Produktentwickler in der additiven Fertigung vor.

(Bild: EtiAmmos - stock.adobe.com)

Event: Technologietag 3D-Druck – Betriebsmittelbau

Sie müssen im Betriebsmittel- und Sondermaschinenbau häufig kundenspezifische Bauteile in Kleinserien oder kleinen Stückzahlen fertigen? Mark 3D und 3D-Werk Black Forest stellen auf dem Technologietag sowohl die Metall- als auch die Composite-3D-Druck-Technologie von Markforged als Lösung vor.

Wann: 4. Juli 2023

Wo: Sankt Georgen

Veranstalter: 3D-Werk Black Forest GmbH / Mark 3D

Kosten: kostenfrei

Weitere Informationen zum Event und zur Anmeldung

Konferenz: AM-Forum Berlin

Die AM-Konferenz bringt AM-Entscheidungsträger und -Experten zusammen, um spannende Anwenderberichte und Anwendungsfälle für industrielle AM-Anwendungen zu diskutieren. Erwartet werden ca. 750 Teilnehmer vor Ort zum Austausch mit 90 Ausstellern und 80 Referenten.

Wann: 4.+5. Juli 2023

Wo: Berlin

Veranstalter: Institut für Produktionsmanagement IPM

Kosten: ab 980 Euro

Weitere Informationen zum Forum und zur Anmeldung

Online-Seminar: 3D-Druck in der Instandhaltung

In dem Seminar lernen Sie anhand praktischer Beispiele aus verschiedenen Branchen und Bereichen, wie Sie durch 3D-Druck den Spagat zwischen der hohen Ersatzteilverfügbarkeit bei gleichzeitig geringem Ersatzteillagerbestand meistern können.

Wann: 10. Juli 2023

Veranstalter: TÜV Rheinland

Kosten: 570 Euro

Weitere Informationen zum Seminar und zur Anmeldung

Kurs: Zertifizierter Produktentwickler – Additive Fertigung

3D-Druck wird von kreativen Menschen in hohem Maße geschätzt und eröffnet völlig neue Dimensionen der Gestaltung jenseits der konventionellen Techniken. Anpassungen können jederzeit ausgeführt und das Ergebnis direkt als Ausdruck begutachtet werden. Die Inhalte des Kurses vermitteln ein breites Wissen rund um die Produktentwicklung additiv gefertigter Bauteile.

Wann: 17. – 21.7. Juli 2023

Wo: Würzburg

Veranstalter: Das Kunststoff Zentrum (SKZ)

Kosten: 1750 Euro

Weitere Informationen zum Kurs und zur Anmeldung

Seminar: Mit Digitalisierung und KI in die Zukunft der AM-Branche?

In zwei parallelen Sessions werden die Themen Digitalisierung und KI in der AM-Branche durch hochkarätige Referenten aus Forschung und Industrie behandelt.

Wann: 18. Juli 2023

Wo: Augsburg

Veranstalter: Fraunhofer IGCV

Kosten: 395 Euro

Weitere Informationen zum Seminar und zur Anmeldung

(ID:49544770)