Smart Home 3,7 Millionen deutsche Haushalte nutzen smarte Energiemanagement-Systeme

Auch die Zahl von Smart-TVs und smarten Haushaltsgeräten steigt. Ob ein Haushalt so ein Gerät besitzt, hängt vom Einkommen ab.

Smarte Energiemanagement-Systeme helfen dabei, Energie zu sparen, indem sich zum Beispiel die Heizung beim Öffnen des Fensters automatisch ausschaltet oder sich herunterregelt, sobald niemand mehr in der Wohnung ist. (Bild: gemeinfrei / Pixabay

Jeder zehnte Haushalt in Deutschland hat ein smartes Energiemanagement-System. Laut einer Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) sind das insgesamt 3,7 Millionen Haushalte. Smarte Energiemanagement-Systeme können etwa beim Energiesparen helfen. Zu diesen Systemen zählen unter anderem intelligente Thermostate, Stromzähler und Beleuchtung.

Smarte Systeme für Gutverdiener

Knapp 59 Prozent (22,3 Millionen) Haushalte verfügen außerdem über Smart-TVs. 15 Prozent (5,8 Millionen) besitzen intelligente Lautsprecher, die über eine Internetverbindung Audioinhalte übertragen, häufig gekoppelt mit einem Sprachassistenten. Smarte Haushaltsgeräte wie zum Beispiel Saugroboter, Kühlschränke oder Waschmaschinen gibts es in 13 Prozent (4,9 Millionen) der Haushalte.

Ob in einem Haushalt ein smartes Gerät vertreten ist, kommt laut Destatis auf das Nettoeinkommen an. Bei Haushalten mit weniger als 2.500 Euro im Monat haben 46 Prozent einen smarten Fernseher. In Haushalten mit einem monatlichen Nettoeinkommen von 2.500 Euro bis 18.000 Euro steigt die Zahl auf 71 Prozent. Smarte Energiemanagement-Systeme waren in 14 Prozent der Haushalte mit einem Einkommen von 2.500 Euro bis 18.000 Euro vorhanden. Bei weniger als 2.500 Euro im Monat fällt die Zahl auf 4 Prozent.

(ID:48710966)