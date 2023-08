Veranstaltungen zum Thema 3D-Druck Zwölf Tipps zu AM-Weiterbildungen im September

Wir weisen monatlich auf interessante Seminare, Webinare, Tagungen und Messen zum Thema additive Fertigung (AM) und 3D-Druck hin. Heute stellen wir unter anderem ein Event zum keramischen 3D-Druck, ein Forum zu gedruckten Dichtungen und ein Seminar zu Tipps und Tricks für den FDM-Druck vor.

(Bild: EtiAmmos - stock.adobe.com)

Messe: AM Expo 2023

Die AM Expo ist eine schweizer Fachmesse, die sich ausschließlich mit additiver Fertigung beschäftigt. 80 Aussteller entlang der gesamten Wertschöpfungskette zeigen anwendungsorientiert auf, welche Möglichkeiten die additive Fertigung bietet und wie die Fertigungstechnologie rentabel eingesetzt werden kann. Im Symposium der AM Expo wird neustes Fachwissen durch Experten vermittelt. Zu den Themen gehören unter anderem neue Materialien, neue Technologien, Bauteilqualität und Nachhaltigkeit.

Wann: 12.+13. September 2023

Wo: Luzern

Veranstalter: Messe Luzern

Kosten: 25 CHF

Weitere Informationen zur Fachmesse und zur Anmeldung

Seminar: Additive Manufacturing für Entscheider

Die Weiterbildung Additive Fertigung beinhaltet neben den Grundlagen zum 3D-Druck auch die Vor- und Nachteile, Möglichkeiten und Grenzen der verschiedenen Technologien. Entscheider sind danach in der Lage, eine potentielle Einführung der additiven Fertigung im eigenen Produktionsprozess zu durchleuchten und dabei ökonomische wie ökologische Potenziale zu identifizieren sowie Risiken richtig einzuschätzen.

Wann: 13. September 2023

Wo: Stuttgart

Veranstalter: TÜV Nord

Kosten: 580 Euro

Weitere Informationen zum Seminar und zur Anmeldung

Event: WAAMathon

Das Wire Arc Additive Manufacturing (WAAM) von Gefertec hat sich als eine effiziente und kostengünstige Methode des 3D-Drucks von Metallen etabliert. Auf dem WAAMathon #1 Berlin sollen Experten auf diesem Gebiet und Interessenten zusammengebracht werden. In zwei parallelen Veranstaltungsblöcken erhalten die Teilnehmer einen umfassenden Überblick über den aktuellen Stand dieser additiven Fertigungstechnik. Neben Vorträgen wird es Workshops und weitere interaktive Formate geben. Das Spektrum der Themen reicht von aktuellen Forschungsergebnissen über praktische Aspekte wie Qualitätssicherung und digitale Tools für die Wertschöpfungskette, bis hin zu konkreten Anwendungsbeispielen.

Wann: 15. September 2023

Wo: Berlin

Veranstalter: Berlin.Industrial.Group.

Kosten: 249 Euro

Weitere Informationen zum Event und zur Anmeldung

Event: Forum Additive Fertigung

Wie beeinflusst Künstliche Intelligenz die Additive Fertigung? Wie nachhaltig ist der 3D-Druck schon? Und welche Ansätze gibt es im Bereich der Serienfertigung? Über diese und viele weitere Fragen kann beim Forum Additive Fertigung diskutiert werden. Verschiedene Unternehmer und Wissenschaftler stellen hier ihre Visionen vor. Zudem wird die beste 3D-Druck-Idee des Jahres aus Niedersachsen gekürt.

Wann: 18. September 2023

Wo: Hannover

Veranstalter: Niedersachsen Additiv

Kosten: kostenfrei

Weitere Informationen zum Forum und zur Anmeldung

Messe: EMO Hannover 2023

Unter dem neuen Claim „Innovate Manufacturing“ lädt der VDW auf die EMO Hannover ein. Die Weltleitmesse für Produktionstechnologie wird ihr Fachpublikum mit neuen Ideen zur Innovation ihrer Fertigung inspirieren – auch mit neuen Lösungen rund um den 3D-Metall-Druck-Prozess für die Serienproduktion. Das Trendthema wird über einen Gemeinschaftsstand in Halle 9 sichtbar gemacht.

Wann: 18. – 23. September 2023

Wo: Hannover

Veranstalter: VDW

Kosten: ab 36 Euro

Weitere Informationen zur Messe und zur Anmeldung

Online-Seminar: Tipps und Tricks aus der Praxis für FFF/FDM

Sie haben die ersten Schritte mit einem FFF/FDM 3D-Drucker bereits gemacht. Die Funktionalität bei selbst entworfenen Bauteilen oder Baugruppen kann jedoch durch konstruktive Elemente verbessert werden. Die Oberflächen der gedruckten Bauteile sollen besser oder schöner werden? Welche Unterschiede bieten die möglichen Füllungen für die Bauteile? Durch welche konstruktiven Tipps kann ich Stützkonturen vermeiden? Diese und weitere Fragen sollen im Seminar beantwortet werden.

Wann: 19. September 2023

Veranstalter: Grundig Akademie

Kosten: 250 Euro

Weitere Informationen zum Seminar und zur Anmeldung

Seminar: Grundlagen der additiven Fertigung

In dieser Weiterbildung werden die Grundlagen der additiven Fertigung (3D-Druck), die Vor- und Nachteile der verschiedenen Technologien sowie verschiedene Markttrends aufgezeigt. Der Seminarteilnehmer lernt zusätzlich die Möglichkeiten und Grenzen dieser Technologie kennen. Es wird darüber informiert, auf welche Weise Daten für die Fertigung generiert werden und welche verschiedenen Materialien dabei zum Einsatz kommen. Darüber hinaus werden neue Designmöglichkeiten, wirtschaftliche Betrachtungen sowie aktuelle Anlagenentwicklungen aufgezeigt.

Wann: 19.+20. September 2023

Wo: Düsseldorf

Veranstalter: VDI Wissensforum

Kosten: 1890 Euro

Weitere Informationen zum Seminar und zur Anmeldung

Seminar: Konstruktion für die Additive Fertigung

Sie lernen im Seminar die konstruktiven Freiheitsgrade des Kunststoff-3D-Drucks in Abhängigkeit der Verfahren Fused Layer Modeling (FLM), Lasersintern (LS) und Arburg Kunststoff Freiformen (AKF) kennen und erarbeiten mit der Unterstützung des Trainers eigene Bauteilkonzepte. Nach einem Überblick zu den zur Verfügung stehenden Materialien werden Konstruktionsregeln für die jeweiligen Druckverfahren erläutert.

Jetzt Newsletter abonnieren Verpassen Sie nicht unsere besten Inhalte Geschäftliche E-Mail Bitte geben Sie eine gültige E-Mailadresse ein. Abonnieren Mit Klick auf „Newsletter abonnieren“ erkläre ich mich mit der Verarbeitung und Nutzung meiner Daten gemäß Einwilligungserklärung (bitte aufklappen für Details) einverstanden und akzeptiere die Nutzungsbedingungen. Weitere Informationen finde ich in unserer Datenschutzerklärung. Aufklappen für Details zu Ihrer Einwilligung Stand vom 15.04.2021 Es ist für uns eine Selbstverständlichkeit, dass wir verantwortungsvoll mit Ihren personenbezogenen Daten umgehen. Sofern wir personenbezogene Daten von Ihnen erheben, verarbeiten wir diese unter Beachtung der geltenden Datenschutzvorschriften. Detaillierte Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Einwilligung in die Verwendung von Daten zu Werbezwecken Ich bin damit einverstanden, dass die Vogel Communications Group GmbH & Co. KG, Max-Planckstr. 7-9, 97082 Würzburg einschließlich aller mit ihr im Sinne der §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen (im weiteren: Vogel Communications Group) meine E-Mail-Adresse für die Zusendung von redaktionellen Newslettern nutzt. Auflistungen der jeweils zugehörigen Unternehmen können hier abgerufen werden. Der Newsletterinhalt erstreckt sich dabei auf Produkte und Dienstleistungen aller zuvor genannten Unternehmen, darunter beispielsweise Fachzeitschriften und Fachbücher, Veranstaltungen und Messen sowie veranstaltungsbezogene Produkte und Dienstleistungen, Print- und Digital-Mediaangebote und Services wie weitere (redaktionelle) Newsletter, Gewinnspiele, Lead-Kampagnen, Marktforschung im Online- und Offline-Bereich, fachspezifische Webportale und E-Learning-Angebote. Wenn auch meine persönliche Telefonnummer erhoben wurde, darf diese für die Unterbreitung von Angeboten der vorgenannten Produkte und Dienstleistungen der vorgenannten Unternehmen und Marktforschung genutzt werden. Falls ich im Internet auf Portalen der Vogel Communications Group einschließlich deren mit ihr im Sinne der §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen geschützte Inhalte abrufe, muss ich mich mit weiteren Daten für den Zugang zu diesen Inhalten registrieren. Im Gegenzug für diesen gebührenlosen Zugang zu redaktionellen Inhalten dürfen meine Daten im Sinne dieser Einwilligung für die hier genannten Zwecke verwendet werden. Recht auf Widerruf Mir ist bewusst, dass ich diese Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen kann. Durch meinen Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund meiner Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Um meinen Widerruf zu erklären, kann ich als eine Möglichkeit das unter https://support.vogel.de abrufbare Kontaktformular nutzen. Sofern ich einzelne von mir abonnierte Newsletter nicht mehr erhalten möchte, kann ich darüber hinaus auch den am Ende eines Newsletters eingebundenen Abmeldelink anklicken. Weitere Informationen zu meinem Widerrufsrecht und dessen Ausübung sowie zu den Folgen meines Widerrufs finde ich in der Datenschutzerklärung, Abschnitt Redaktionelle Newsletter.

Wann: 20.+21. September 2023

Wo: Würzburg

Veranstalter: Das Kunststoff-Zentrum (SKZ)

Kosten: 1260 Euro

Weitere Informationen zum Seminar und zur Anmeldung

Lehrgang: Fachkraft für additive Fertigungsverfahren - Metall

Das selektive Laserstrahlschmelzen ist derzeit das am weitesten verbreitete additive Fertigungsverfahren für metallische Werkstoffe. Für die Anlagenbedienung werden Fachkräfte benötigt, die einerseits die Anlage bedienen, andererseits auch Fehler erkennen und beheben können. Die Fortbildung zur Fachkraft für additive Fertigungsverfahren richtet sich an Mitarbeiter, die Anlagen für die additive Fertigung bedienen und warten. Der Lehrgang vermittelt umfassende Kenntnisse zu den Verfahrensprinzipien und Prozessparametern und zu den einzelnen Schritten der Fertigung von Bauteilen entlang der Prozesskette.

Wann: 25. – 29. September 2023

Wo: Hannover

Veranstalter: LZH Laser Akademie

Kosten: 2765 Euro

Weitere Informationen zum Lehrgang und zur Anmeldung

Workshop: Proof is in the Printing

Velo3D ist ein Anbieter von Technologie für den Metall-3D-Druck. Die vollständig integrierte Lösung umfasst die Flow-Software für die Druckvorbereitung, einen Drucker der Sapphire-Familie und das Assure-System für die Qualitätskontrolle, die alle auf dem Fertigungsprozess Intelligent Fusion basieren. In dem Workshop können sich Techniker und Ingenieure aller Fachrichtungen und Erfahrungsstufen darüber informieren, wie die additive Fertigung ihr Geschäftsfeld verändern kann und welche Überlegungen es gibt, um mit dieser Technologie eine Großserienproduktion zu erreichen. Darüber hinaus wird demonstriert, wie gedruckte 3D-Teile für den Einsatz in realen Umgebungen qualifiziert werden können und wie mit jedem Drucker konsistente Ergebnisse für skalierbare Lieferketten erzielt werden können.

Wann: 26. September 2023

Wo: Augsburg

Veranstalter: Velo3D

Kosten: kostenfrei

Weitere Informationen zum Workshop und zur Anmeldung

Online-Forum: Dichtungen drucken

Bauteile mit Dichtungsfunktion zu drucken kann angesichts gestörter Lieferketten, kürzerer Time-to-Market-Zeiten, komplexerer Konstruktion oder sinkenden Stückzahlen eine lohnende Überlegung sein. Das Thema wird oft von einschränkenden Fragen begleitet: Stehen die benötigten Materialien zur Verfügung? Haben gedruckte Dichtungen die richtige Qualität? Wie kann der Übergang vom Prototyping zur Serie gestaltet werden? Welche Seriengrößen sind wirtschaftlich? Make or Buy? Das Forum verdeutlicht vor diesen Fragestellungen, wann und warum Dichtungen gedruckt werden sollten.

Wann: 27. September 2023

Veranstalter: Isgatec

Kosten: 690 Euro

Weitere Informationen zum Forum und zur Anmeldung

Event: AM Ceramics 2023

Auf der AM Ceramics können neueste Anwendungen und Entwicklungen im keramischen 3D-Druck erkundet werden. Experten von branchenführenden Institutionen wie der Charité Berlin, Safran Ceramics, Glassomer, BAM, Rafael, Plasway Technologies und anderen werden Einblicke in die neuesten industriellen Anwendungsfälle, Forschungsprojekte, medizinischen und zahnmedizinischen Fortschritte und die digitale Fertigung geben. Darüber hinaus wird es im Lithoz Innovation Lab in fünf Workshops ein echtes keramisches 3D-Druck-Erlebnis geben.

Wann: 27.+28. September 2023

Wo: Wien

Veranstalter: Lithoz

Kosten: 580 Euro

Weitere Informationen zum Event und zur Anmeldung

(ID:49670099)