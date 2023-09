Veranstaltungen zum Thema 3D-Druck Zehn Tipps zu AM-Weiterbildungen im September

Wir weisen monatlich auf interessante Seminare, Webinare, Tagungen und Messen zum Thema additive Fertigung (AM) und 3D-Druck hin. Heute stellen wir unter anderem Seminare zum 3D-Druck in der Instandhaltung, zur additiven Fertigung in der Medizintechnik und zur Simulation des Metall-3D-Druck-Prozesses vor.

(Bild: EtiAmmos - stock.adobe.com)

Tagung: Additive Manufacturing

Additive Fertigungsverfahren könnten schon häufiger in der industriellen Produktion eingesetzt werden. Die Fachtagung zeigt dieses Potenzial auf und bietet die Möglichkeit, sich einen aktuellen Überblick über die Entwicklung marktfähiger Technologien und entsprechender Anlagen für Anwendungen vom Prototypenbau bis in die serielle Fertigung von Endprodukten zu verschaffen. Dabei bilden die drahtbasierte additive Fertigung mittels Lichtbogen (WAAM) und Laser zur Additiven Fertigung einen besonderen Schwerpunkt.

Wann: 5. Oktober 2023

Wo: Halle (Saale)

Veranstalter: DVS

Kosten: 549 Euro

Weitere Informationen zur Tagung und zur Anmeldung

Online-Seminar: 3D-Druck in der Instandhaltung

In dem Seminar lernen Instandhalter, wie Sie durch die Möglichkeiten des 3D-Drucks den Spagat zwischen hoher Ersatzteilverfügbarkeit bei gleichzeitig geringem Ersatzteillagerbestand meistern können. Praktische Beispiele aus verschiedenen Branchen und Bereichen zeigen, wie durch den Einsatz von additiven Fertigungsverfahren die Instandhaltung hinsichtlich Zeit und Ressourcen optimiert werden kann.

Wann: 9. Oktober 2023

Veranstalter: TÜV Rheinland

Kosten: 570 Euro

Weitere Informationen zum Seminar und zur Anmeldung

Seminar: Einstieg in die Additive Fertigung (3D-Druck)

Heute ist es möglich, sehr schnell und effizient aus 3D-CAD-Modellen Musterteile (Rapid Prototyping) und Serienteile (Rapid Manufacturing) in 3D zu fertigen. Mit der additven Fertigung entsteht so eine Möglichkeit, Kosten in der Produktentwicklung zu senken und die Reaktionsgeschwindigkeit auf Veränderungen im Markt zu erhöhen. Im Seminar erhalten Sie einen Überblick über die Technologien der additiven Fertigung und deren grundlegende Funktionsweisen. Im praktischen Teil erleben Sie einen professionellen FFF-3D-Drucker im Einsatz.

Wann: 10. Oktober 2023

Wo: München

Veranstalter: Grundig Akademie

Kosten: 500 Euro

Weitere Informationen zum Seminar und zur Anmeldung

Info-Nachmittag: Additive Fertigung & 3D-Scanning

Der Informationsnachmittag bietet einen Überblick über die additiven Fertigungsverfahren Stereolithografie (SLA), Selektives Lasersintern (SLS), Fused Deposition Modeling (FDM), Continuous Filament Fabrication (CFF), und Atomic Diffusion Additive Manufacturing (ADAM) sowie das 3D-Scanning.

Wann: 10. Oktober 2023

Wo: Bad Waldsee

Veranstalter: 3D-Model

Kosten: kostenfrei

Weitere Informationen zum Info-Nachmittag und zur Anmeldung

Forum: 10. Praxisforum 3D-Druck

Beim 10. Praxisforum 3D-Druck stehen aktuelle technische Entwicklungen und das Potenzial der additiven Fertigung mit Metall im Mittelpunkt. Vorträge von Experten aus Praxis und Wissenschaft zeigen neue Entwicklungen im Bereich von Verfahren, digitaler Prozesskette und Prozessführung. Beispiele der industriellen Anwendung beleuchten das Potenzial des 3D-Metalldrucks im Werkzeug- und Formenbau speziell für den Mittelstand.

Wann: 12. Oktober 2023

Wo: Landshut

Veranstalter: Hochschule Landshut

Kosten: 120 Euro

Weitere Informationen zum Forum und zur Anmeldung

Online-Seminar: 3D-Druck in der Medizintechnik

Auch in der Medizintechnik hält der 3D-Druck Einzug. Ein individuell angepasster Zahnersatz oder auch additiv gefertigte Implantate sind längst nicht mehr die einzigen Anwendungen. Der Kurs gibt einen umfassenden Überblick über die Einsatzmöglichkeiten der additiven Fertigung auf dem Gebiet der Medizintechnik.

Wann: 14. + 15. Oktober 2023

Veranstalter: SKZ Das Kunststoffzentrum

Kosten: 735 Euro

Weitere Informationen zum Seminar und zur Anmeldung

Konferenz: 8. Metal Additive Manufacturing Conference

Die von der ASMET (Österreichische Gesellschaft für Metallurgie und Werkstoffe) veranstaltete Konferenz bringt internationale Experten der Metal Additive Manufacturing Szene zusammen, um sich zu vernetzen und die wichtigsten Themen der Industrie und der akademischen Forschung zu diskutieren.

Wann: 17. - 19. Oktober 2023

Wo: Wien

Veranstalter: ASMET

Kosten: 650 Euro

Weitere Informationen zur Konferenz und zur Anmeldung

Online-Seminar: Additive Fertigungsprozesse im Metalldruck simulieren

Die Simulation des Druckprozesses von metallischen Werkstoffen unterstützt ideal beim „Design for Additive Manufacturing“. Kritische Verformungen und Spannungen des zu druckenden Bauteils werden so sichtbar. Durch die hierbei gewonnenen Erkenntnisse können Geometrie, Bauteilorientierung sowie Supportstrategie verbessert werden. Im Seminar lernen Sie, mit Ansys Mechanical den 3D-Druckprozess für Bauteile zu simulieren, um Geometrie, Bauteilorientierung und Verzug zu optimieren.

Wann: 18. Oktober 2023

Veranstalter: Cadfem

Kosten: 750 Euro

Weitere Informationen zum Seminar und zur Anmeldung

Seminar: Basiswissen 3D-Druck in der Industrie

Im Seminar lernen Sie die Grundlagen des 3D-Drucks, die verschiedenen Verfahren und die Einsatzgebiete mit Schwerpunkt auf den Instandhaltungsbereich kennen. Sie können die Anforderungen an und die Bewertungskriterien zur Auswahl eines 3D-Druckers formulieren und lernen, wie der 3D-Druck in Instandhaltungsprozesse integriert werden kann. Nach dem Seminar wissen Sie auch, wie eine Make-or-Buy-Entscheidung hinsichtlich des 3D-Drucks getroffen wird.

Wann: 18. Oktober 2023

Wo: Nürnberg

Veranstalter: TÜV Saarland

Kosten: 495 Euro

Weitere Informationen zum Seminar und zur Anmeldung

Tagung: 28. Fachtagung Rapid Prototyping

Experten aus Forschung und Industrie referieren auf der Tagung über den aktuellen Stand, neueste Entwicklungen und Anwendungen der additiven Fertigung. Beim Themenkomplex "Zukunft der Additiven Fertigung" liegt der Fokus auf Künstlicher Intelligenz (KI). Die Vorträge werden durch Podiumsdiskussionen und eine anwendungsorientierte Ausstellung ergänzt.

Wann: 20. Oktober 2023

Wo: Lemgo

Veranstalter: TH Ostwestfalen-Lippe

Weitere Informationen zur Tagung und zur Anmeldung

(ID:49718215)